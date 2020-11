Riassunto News Video da Smiling.video

Di seguito una carrellata di news video dal nostro partner Smiling.video, la piattaforma di distribuzione di video di qualità prodotti da agenzie di stampa, giornalisti e major del cinema.

Le alternative al fumo: Philip Morris ci svela i suoi progetti attuali e futuri

Terremoto dell’Egeo: a Smirne una bambina estratta viva dalle macerie

I soccorritori ellenici hanno estratto dalle macerie una bambina ancora viva dopo il terremoto di qualche giorno fa nel Mar Egeo. La piccola Ayda Gezgin, 3 anni, è rimasta intrappolata per oltre 90 ore dopo il crollo di un edificio a Smirne, in Asia Minore. I soccorritori sentivano la voce della bambina: la piccola chiedeva dove fosse sua madre, che è morta nel terremoto. Il padre e il fratello non erano nell’edificio al momento del crollo.

Election Day negli Stati Uniti d’America. Centinaia di persone si sono messe in coda nella città di New York per votare per le presidenziali: tanti i cittadini in attesa di esprimere la propria preferenza. Sembra che a votare prima dell’Election day siano state circa 100 milioni di persone, anche a causa dell’emergenza Covid: il voto per posta infatti ha raggiunto numeri più elevati delle scorse elezioni.

Un endorsement molto importante quello della cantante di origine italiana:”Ho la sensazione che domani ci riuniremo per una grande vittoria”, ha concluso Lady Gaga, “è ora di alzarsi in piedi e riprenderci la nostra democrazia, ditelo a tutti”.