Un nuovo giorno, una nuova importante uscita dal mondo del K-Pop! Esce quest’oggi, 26 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Fantasia X, il nuovo disco dei MonstaX!

CLICCA QUI PER ACQUISTARE FANTASIA DEI MONSTAX!





La boy band, fra le più apprezzate del panorama K-Pop mondiale, torna così con il primo progetto discografico nella nuova formazione. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, a fine 2019 Wonho aveva deciso di lasciare la band.

Anche in questo caso, come d’altra parte ci aspettavamo, i ragazzi hanno deciso di farci ballare e scatenare come se non ci fosse un domani. Questa loro nuova “rinascita”, infatti, si è concretizzato in un album carico di sonorità trascinanti e di devastante EDM.

Il disco, che contiene al suo interno un totale di 7 canzoni e sarebbe in realtà dovuto uscire già lo scorso 11 maggio. Purtroppo, però, i fan sono stati costretti ad attendere qualche giorno in più. In queste ultime due settimne infatti il leade della band, Showmu, si è dovuto riprendere da un forte dolore alla schiena.

Avete già provato le offerte speciali di Flixbus per viaggiare in sicurezza questa estate?