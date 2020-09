La fine di un’epoca! Dopo ben 7 anni di onorata “carriera”, la statua degli One Direction nella formazione a 5 presso il museo Madame Tussauds sarà rimossa. Il celeberrimo museo delle cere ha infatti deciso di eliminare l’installazione dedicata ai 1d, perlomeno quello quando la band era ancora composta da 5 membri.

La decisione giunge a poche settimane dal decennale della band, che abbiamo festeggiato lo scorso 23 luglio. Il museo, che è in costante aggiornamento, ha scelto di rendere omaggio ad ogni singolo membro piuttosto che ad una band che, ad oggi, non esiste più nel concreto.

Passato il 10o anniversario del gruppo di questa estate. abbiamo preso la decisione di rimuovere la statua di Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan. Le loro rappresentazioni in cera saranno eliminate dal piano del Madame Tussauds dedicato alle celebrità.

Queste statue dei One Direction sono state un’importante parte della struttura fin dal giorno del loro arrivo, nel 2013. Sappiamo benissimo quanto i fan abbiano adorato avere la possibilità di “incontrare” i ragazzi.

Visto che tutti i membri del gruppi stanno intraprendendo delle carriere soliste di successo abbiamo pensato che l’anniversario fosse il momento giusto per le loro statue di salutarci, perlomeno nella loro versione “a cinque”.

Tutto quello che i nostri visitatori si possono aspettare di vedere nel nostro museo, a Madame Tussauds, è in costante aggiornamento in riferimento al panorama delle celebrità. Il mondo dello spettacolo è in continuo mutamento, e noi con esso. Non vediamo l’ora di scoprire cosa i ragazzi avranno in serbo per noi per i prossimi 10 anni. Proprio come tutti voi appassionati fan dei One Direction!