Tiziano Russo al Giffoni Film Festival ci ha parlato del suo Noi anni luce: “Il film arriverà anche all’estero!”

Direttamente dall’edizione 2023 dal Giffoni Film Festival ecco la notizia che stavamo aspettando per Noi anni luce. Il film è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 23 luglio, in esclusiva per i 6500 juror di #Giffoni53, e uscirà al cinema il 27 luglio ma non solo in Italia… A raccontarci il film e tanto altro è stato proprio il regista, Tiziano Russo durante un’intervista svolta nella splendida cornice del Giffoni Film Festival.

Ecco l’intervista esclusiva a Tiziano Russo al Giffoni Film Festival

Sei fan dei teen drama e ne hai uno in particolare che preferisci, inoltre come mai secondo te è un genere sempre più in auge tra i giovanissimi e non solo?

Tiziano Russo: “Io e il genere abbiamo molti trascorsi. Come sapete l’ho già affrontato con SKAM e questo film, Noi anni luce, si colloca perfettamente a metà tra SKAM 5 e SKAM 6. Dopo questi tre progetti di genere credo di aver concluso questo mio arco professionale. Io nell’approcciarmi a Noi siamo luce mi sono imposto una cosa: non vedere nessun film del genere prima per potermi sentire libero e cercare il più possibile di staccarmi dalle altre pellicole del fil rouge. Il motivo è semplice: proprio come avete riconosciuto anche voi c’è quasi uno straabuso di questo stile.”

Noi anni luce non ha nulla da invidiare alle pellicole americane che appartengono allo stesso filone narrativo, quindi vi chiediamo: sognate una distribuzione internazionale?

Tiziano Russo: “Posso annunciarti che ce l’abbiamo! Noi anni luce verrà distribuito a livello internazionale da True Colours. Quindi Noi anni luce oltre ad uscire in Italia il 27 luglio arriverà presto anche all’estero.”

La storia d’amore di Edo e Elsa secondo te ha qualche vibes alla Romeo e Giulietta?

Tiziano Russo: “Si, vi direi che è quasi inevitabile o indispensabile avere queste vibes per una storia d’amore drammatica. Shakespeare è stato talmente universale ed è tutt’ora incredibilmente universale che le storie d’amore contemporanee non possono fare a meno di citarlo.”

A livello di regia per Noi anni luce hai avuto qualche ispirazione, ti sei ispirato a qualche prodotto che hai amato?

Tiziano Russo: “Si, quando ho iniziato a lavorare a Noi anni luce era uscito da poco Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. I due film sono molto distanti, così come lo siamo io e Paul Thomas Anderson però nel suo ultimo film ci sono state alcune inquadrature che mi hanno affasciato e credevo che potessero essere traslate su Noi anni luce, così mi sono lasciato ispirare.”

Vi ricordiamo che Noi anni luce lo trovate nei cinema italiani dal 27 luglio distribuito da Notorius Pictures.