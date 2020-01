La notizia l’avrete di certo già letta tutti. Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori della storia del basket, ci ha lasciati a solo 41 anni. Kobe Bryant si trovava infatti a bordo di un elicottero nella contea di Los Angeles, quando all’improvviso qualcosa è andato storto e il velivolo si è schiantato a terra.

Nello schianto hanno perso la vita non solo Kobe Bryant ma anche tutti gli altri passeggeri del volo, compresa una delle figlie del giocatore, Gianna Maria, che aveva appena 13 anni. Soltanto pochi giorni fa i due erano stati visti sugli spalti di una partita di basket, felici e sorridenti.

La news, una vera tragedia per il mondo dello sport mondiale e non solo, è stata riportata nel pomeriggio del 26 gennaio dal magazine TMZ. Successivamente è arrivata la conferma della lega di basket statunitense, la NBA, che ha dedicato a Kobe un commovente video.

A moment of silence for Kobe in Denver.

— Ƒunhouse (@BackAftaThis) January 26, 2020