Minty Mae Gray è bellissima: un’idea regalo per le amiche con i bambini

Colorato, divertente e capace di parlare di una tematica attualissima con un linguaggio semplice Minty Mae Gray è bellissima è una lettura tutta nuova che arriva in tutte le librerie a partire dal 28 ottobre grazie a Edicart. Un’idea perfetta da regalare alle vostre amiche con bambini.

Minty Mae Gray è bellissima, la diversità è un valore

Mancano ormai due mesi a Natale e se state pensando di portarvi avanti con i regali abbiamo un suggerimento per chi desidera fare un pensiero davvero molto speciale alle proprie amiche che hanno dei bambini.

Dopo essere stato pubblicato negli USA arriva anche in Italia Minty Mae Gray è bellissima, un libro illustrato che parla di diversità e accettazione di sé. Quindi una lettura molto stimolante da fare insieme ai più piccoli così che sin dalla giovane età si possa insegnare loro quanto sia importante apprezzare se stessi e il prossimo.

Il libro infatti nasce con l’obiettivo di spiegare ai bambini (e non solo) che la diversità non è qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario ognuno di noi deve essere fiero di tutti quei dettagli fisici e caratteriali che ci rendono unici e, per questo, bellissimi.

Per spiegare questo concetto così attuale il libro parte da una storia disegnata con figure a pastello coloratissime in cui la protagonista, Minty Mae Gray, incontra i più grandi autori e personaggi della storia dell’arte. Un viaggio in cui lei stessa scoprirà la necessità di imparare ad amarsi così come si è.

Il libro è stato scritto da Fifi Box, la quale ha dedicato il libro alle sue figlie e a tutti i bambini del mondo, e illustrato da Freda Chiu. Un piccolo gioiellino che saprà stupire tutta la famiglia grazie alla bellezza dei suoi disegni e alla profondità della sua storia.

Dove poter acquistare il libro

Minty Mae Gray è bellissima è disponibile in tutte le librerie a partire dal 28 ottobre oltre che nello shop online di Edicart.

Minty Mae Gray è bellissima, di che cosa parla

Minty Mae Gray ha avuto proprio una giornataccia: a scuola una compagna l’ha presa in giro per il suo aspetto. Povera Minty, ci è rimasta così male!

Mentre se ne sta in camera triste e sconsolata, ecco però che succede una cosa incredibile: un disegno appeso al muro prende vita!

È quello del suo strampalato unicorno rosa a pois, che la trascinerà in un magico viaggio nell’arte. Incontrando i personaggi e gli autori dei più grandi dipinti della storia, Minty scoprirà che la vera bellezza nasce da dentro e che sono proprio le differenze a renderci unici e meravigliosi!