Bros: la clip in esclusiva della rom com con Billy Eichner

Sta per arrivare nei cinema Bros una divertente rom com prodotta da una major che ha come protagonisti due uomini omosessuali. Il film è nato dall’immaginazione di Billy Eichner, anche nelle vesti di attore, e arriverà nei cinema il 2 novembre. Nell’attesa vi mostriamo una clip in anteprima.

Bros la clip in esclusiva del film

Con questa clip di Bros possiamo già entrare nello spirito sarcastico e dissacrante del film in cui il protagonista, abituato a non guardare in faccia a nessuno, finirà per innamorarsi di qualcuno di completamente diverso rispetto ai suoi standard.

Bros uscita e cast

Il film è atteso nei cinema il 2 novembre.

Bros è diretto da Nicholas Stoller ed è interpretato da Billy Eichner, il primo uomo apertamente gay a essere co-sceneggiatore e protagonista di un proprio film prodotto da una major, Bros è diretto da Nicholas Stoller, anche co-sceneggiatore insieme a Eichner. Il film è prodotto da Judd Apatow, Stoller e Joshua Church (co-produttore di Un disastro di ragazza, Fratellastri a 40 anni). La produzione esecutiva del film è di Eichner.

Bros di che cosa parla

Il film racconta la storia di due uomini che inciampano verso l’amore. Entrambi sono molto impegnati e con poca voglia di innamorarsi… ma si sa che al cuore non si comanda.

Il risultato è una vicenda divertente, intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di sesso, amore e romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia.

Una rom com che finalmente porta sul grande schermo una storia d’amore tra ragazzi e realizzando un film divertente in cui si ride tanto e ci si emoziona.

