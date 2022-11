La diversità spiegata ai bambini: Minty Mae Gray è bellissima

Che cosa significa essere diversi? Minty Mae Gray è bellissima, il primo libro di Fifi Box illustrato da Freda Chiu, cerca di spiegare questo concetto così attuale ai più piccoli (e non solo) facendoli riflettere sui concetti di bellezza e unicità.

Il libro è edito da Edicart e può essere acquistato in tutte le librerie o nello shop online della casa editrice.

Un viaggio alla scoperta di sé

Il risultato è un libro che si legge tutto d’un fiato, ma che allo stesso tempo è pensato per essere riscoperto ogni volta grazie ai bellissimi disegni e alla sua profondità.

La narrazione inizia da una situazione che, a chi più a chi meno, risulterà familiare: una bambina torna a casa da scuola triste, dopo essere stata presa in giro per il suo aspetto. Questa brutta esperienza sarà per lei l’inizio di un viaggio incredibile in cui si renderà conto che la normalità non esiste e che la bellezza risiede in ognuno di noi, soltanto in modi diversi.

Una consapevolezza a cui i piccoli lettori giungono insieme alla protagonista e ai suoi formidabili incontri con personaggi e maestri del mondo dell’arte. Una trovata, quella di utilizzare il mondo artistico, che da sempre fa riflettere adulti e bambini su quello viene considerato bello e sul significato stesso di bellezza.

Perché infatti dovremmo considerare bello un quadro di Van Gogh o l’espressione della Gioconda di Leonardo e non i nostri occhi o il nostro naso?

La verità è che le particolarità dei quadri, che li rendono così unici e apprezzati in tutto il mondo, sono le stesse che dovremmo amare di noi stessi. Quelle caratteristiche anche strambe e un po’ speciali che ci rendono semplicemente noi. Una lezione che gli adulti devono trasmettere ai bambini e che loro stessi non devono dimenticare.

Minty Mae Gray è bellissima, di che cosa parla

Minty Mae Gray ha avuto proprio una giornataccia: a scuola una compagna l’ha presa in giro per il suo aspetto. Povera Minty, ci è rimasta così male!

Mentre se ne sta in camera triste e sconsolata, ecco però che succede una cosa incredibile: un disegno appeso al muro prende vita!

È quello del suo strampalato unicorno rosa a pois, che la trascinerà in un magico viaggio nell’arte. Incontrando i personaggi e gli autori dei più grandi dipinti della storia, Minty scoprirà che la vera bellezza nasce da dentro e che sono proprio le differenze a renderci unici e meravigliosi!