Mida e Olly pubblicano Fidati di me, una canzone sull’ansia generazionale

Fidati di me è il nuovo singolo di Mida in collaborazione con Olly disponibile da venerdì 22 luglio su tutte le principali piattaforme digitali.

Il brano è una medaglia a due facce, una traccia in cui i due artisti si incontrano con diversi sguardi, partendo dall’amore per poi toccare tematiche più trasversali. Da una parte il rapper e cantante Mida riflette sull’ansia, personale e generazionale, sull’importanza di vivere il momento, con spensieratezza, interrompendo il flusso tossico di pensieri.

Dall’altro Olly, artista della nuova scena ligure, parla di fiducia, del difficile e complesso rapporto che si instaura con questo sentimento impostando la sua narrazione sul contrasto e descrivendo come, a volte, lui sia il primo a non fidarsi di sé stesso. Il brano racconta in maniera non didascalica una situazione generazionale in cui il rapporto con le aspettative imposte dall’esterno diventa la causa principale di ansia e pressione.