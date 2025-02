Massimo Ranieri a Sanremo 2025: testo Tra le mani un cuore e video esibizione

Massimo Ranieri è tra i big in gara della 75° edizione a Sanremo con il brano Tra le mani un cuore.

Tra gli autori della canzone ci sono Nek e Tiziano Ferro. Chi ha “Tra le mani un cuore di un uomo ferito e spezzato deve continuare a proteggerlo: La vita intera con il cuore in mare, il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane” recita una strofa del pezzo sanremese di Massimo Ranieri.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2025

Testo Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri

Se hai tra le mani un cuore

Un giorno crollerai

Sollevalo da terra

Comprendilo se torna stanco da una guerra

Se hai tra le mani un cuore

Tu tienilo in alto

E amalo in ginocchio su un altare

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Se hai tra le mani un cuore

È come sfidare Dio

Consegnalo al suo destino atroce

Un bacio come un padre, poi il segno della croce

La vita intera con il cuore in mare

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane

Proteggilo dal freddo che c’è stato

E troverà la pace dopo quello che ha passato

Tra le mani un cuore

Ma non lo puoi vedere

Non l’ho mai visto io

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio

E salverò il tuo cuore in fondo al mare

La vita l’ha spezzato e lui continua ad amare

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Io ti proteggerò da quel che è stato

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Dopo quello che hai passato

Significato

Tra le mani un cuore che Massimo Ranieri porta a Sanremo 2025 è “È proprio una bella canzone, io non faccio altro che ascoltarla: non mi stanca mai. E cerco di entrare sempre più dentro al testo, che è meraviglioso. Il luogo ideale per ascoltare questa canzone? Ovunque. Meglio ancora con le cuffie per isolarsi dal mondo e assaporarla in tutta la sua bellezza” ha raccontato l’artista.