Marta Losito: Penelope è il suo primo romanzo (trama del libro)

Il primo romanzo di una delle giovani influencer più seguite d’Italia, già autrice da oltre 80.000 copie, sta per essere pubblicato. Marta Losito è autrice di Penelope, edito da Rizzoli e disponibile dal 26 ottobre in tutte le librerie.

Mercoledì 3 novembre 2021 – 17.00, presso il Mondadori Megastore in Piazza del Duomo 1 a Milano, Marta firmerà le copie del suo nuovo libro.

L’accesso è possibile tramite Pass previo acquisto della copia presso la Mondadori Megastore Duomo. Necessaria è l’esibizione del Green Pass e l’obbligo di indossare la mascherina protettiva.

Marta Losito è nata a Mestre nel 2003. Ha aperto il suo profilo Instagram nel 2016 e attualmente è seguita da milioni di persone, soprattutto su TikTok. Penelope è il suo primo romanzo.

“Per te che credi nell’impossibile, per te che credi nell’amore senza barriere. per loro che sono capaci di marti più di quanto tu ami te stesso”, è la dedica di Marta ai suoi lettori.

Ecco la trama di Penelope di Marta Losito

Lia ha 16 anni ed è stanca di dover cambiare continuamente città a causa del lavoro dei suoi genitori: Roma, poi Milano, adesso Verona. Ogni volta significa ricominciare da zero: nuova casa, nuova scuola, nuovi compagni e nuovi sguardi a cui sfuggire. Per fortuna c’è Agata, sua sorella maggiore e suo opposto: sempre così sicura di sé, di buon umore, corteggiata, lei non deve fare nessuna fatica per essere accettata. Agata è come una luce che si riversa anche su Lia, come un gigante sempre pronto a rimettere a posto le cose con i suoi super poteri. Lia e Agata non litigano mai, tranne all’inizio di una notte che segnerà un punto di non ritorno. Ma la vita ha uno strano modo di sorprenderci. E così, mesi dopo, passando casualmente sul luogo del loro ultimo incontro, Lia si imbatte in una cagnolina che inizia a seguirla ostinatamente. E tanto testarda quanto affettuosa, sembra volerle dire qualcosa e riesce a farsi portare a casa. Non è amore a prima vista – anche perché Lia ha sempre detestato i cani. ma piano piano Penelope scava una strada nel cuore di Lia e di tutta la sua famiglia, come una presenza un po’ magica. Da dove arriva? Com’è che sembra conoscere Lia così bene, che riesce a difenderla dalle compagne che la bullizzano e persino a permetterle di avvicinarsi a Samuele e al suo cagnolone Giove? Il primo romanzo di Marta Losito è una storia d’amore diversa da tutte le altre, un racconto senza filtri che tocca con grazia i sentimenti.