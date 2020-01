Mac Miller: ascolta in streaming Circles, l’album postumo dell’artista

Il 17 gennaio è stato rilasciato il sesto e postumo album di Mac Miller in studio intitolato Circles. Il primo singolo è stato Good News del quale è stato rilasciato anche il video ufficiale. Sei minuti che si sviluppano attraverso immagini iconiche della carriera di Mac e temi ricorrenti nella sua produzione.

Il video di Good News

Circles è stato portato a termine con l’aiuto del produttore Jon Brion, con cui Miller aveva lavorato a Swimming e con cui stava lavorando anche a quest’ultimo progetto.

Il niovo album ha alcuni tratti caratteristici di Swimming grazie ai quali il disco era stato acclamato dalla critica: le abilità canore di Mac in aggiunta al suo rap, la strumentazione live e i testi intimi e sinceri.

Ascolta in streaming l’album Circles di Mac Miller

La tracklist dell’album

Complicated Blue World Good News I Can See Everybody Woods Hand Me Downs That’s on Me Hands Surf Once a Day

La scomparsa

Mac è stato trovato dalla polizia privo di vita nella sua casa a San Fernando Valley il 7 settembre 2018. Il rapper aveva avuto diversi problemi con alcool e droga e anche con la giustizia. Era stato arrestato qualche mese prima per guida in stato di ebrezza ma sembrava volersi riprendere anche dopo la rottura con la sua ex Ariana Grande, continuando a far musica.

A un anno di distanza una persona è stata arrestata per avergli venduto droga, apparentemente in dose più forte di quella che il cantante immaginava.