Lucio Corsi a Sanremo 2025: testo Volevo essere un duro e video esibizione

Lucio Corsi partecipa alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, in gara per la prima volta, con il brano Volevo essere un duro. L’artista è fra i protagonisti di Vita da Carlo – Terza Stagione la serie televisiva di e con Carlo Verdone, in cui proprio questo nuovo singolo ha un ruolo molto particolare.

Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e delle sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in una poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.

Il video della prima esibizione a Sanremo 2025

Testo Volevo essere un duro di Lucio Corsi

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Significato

Volevo essere un duro, il brano che Lucio Corsi porta a Sanremo 2025, come l’artista racconta: “Volevo essere un duro parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava”.