Alla fine di ogni anno scolastico i professori di italiano (almeno, di norma è così) inseriscono fra i compiti per le vacanze anche una serie di libri da leggere. Le opzioni sono varie: c’è chi impone una serie di libri senza possibilità di scelta, e chi invece vi permette di scegliere.

Di norma, i professori propongono libri come grandi classici, che possono però in certi casi risultare complessi e, diciamocelo pure, un po’ noiosi. I più fortunati invece possono scegliere e trovare i libri che fanno più al caso loro.

Ovviamente, il livello di difficoltà e il tema di certi libri imposti dai docenti per le vacanze può variare in funziona della classe. Tendenzialmente, per esempio, i professori vi proporranno testi coerenti con il programma storico a cui siete giunti. Aspettatevi insomma libri sul tema della Shoah nel passaggio dalla quarta alla quinta, per esempio.

Se, in ogni caso, i vostri professori vi avessero dato libera scelta, qui sotto vi proponiamo alcuni libri che potreste leggere e che, chi lo sa, vi potrebbero illuminare!

Un testo teatrale: Novecento di Alessandro Baricco

Un libro davvero stringato che si legge tranquillamente in una giornata. La storia di un pianista nato su un transatlantico dal quale non è mai sceso. Una storia suggestiva e commovente che farà emozionare quelli di voi appassionati di musica!

Libri di fantascienza: la serie di Asimov

Fondazione – Il Ciclo di Isaac Asimon è un pilastro della cultura fantasy che può fra l’altro vantare infinite interpretazioni politiche, spunti ed approfondimenti. Farete un figurone!





Il Colibri – Giovanni Veronesi

Se volete essere sul pezzo, presentatevi in classe al ritorno dopo aver letto il libro che ha vinto il Premio Strega 2020!

La strada di Cormac McCarthy

Un uomo e un bambino viaggiano attraverso le rovine di un mondo ridotto a cenere in direzione dell’oceano, dove forse i raggi raffreddati di un sole ormai livido cederanno un po’ di tepore e qualche barlume di vita. Un grande classico che ci presenta un mondo vuoto e privo di vita. Lo stesso mondo post apocalittico che abbiamo dovuto vedere in tv in questi mesi così difficili.

Nelle terre selvagge – Into The Wild di Chris McCandless

L’incredibile diario di viaggio di Chris McCandless, giovane americano che decise di lasciare tutto e intraprendere un viaggio (senza ritorno) verso le terre selvagge dell’Alaska.

