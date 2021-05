Justin Bieber e Ed Sheeran: Pa Pe Lanmou è il loro nuovo singolo?

Vi ricordate di quando Justin Bieber e Ed Sheeran annunciarono una collaborazione e noi non ci potevamo credere perché ci sembrava troppo bello per essere vero? Perfetto sappiate che il sogno potrebbe (il condizionale è d’obbligo) realizzarsi di nuovo!

Si dice infatti (anche se non è ancora ufficiale) che i due artisti stiano per collaborare sulle note di un nuovo pezzo. Un nuovo pezzo che forse si intitolerà Pa Pe Lanmou.

Ma è davvero possibile? A quanto pare è apparsa online una nuova canzone con questo titolo registrata in forma ufficiale.

Una nuova canzone dal titolo “PA PE LANMOU” di Justin Bieber e Ed Sheeran è stata da poco registrata su ASCAP 👁️🔥 pic.twitter.com/BksK9MfSzj — Justin Bieber Italia (@JB__ItalianCrew) May 30, 2021

Come ricorderete, i due artisti hanno pubblicato nel 2019 la mega hit mondiale I don’t care. il duo, insomma, già sappiamp che funziona davvero benissimo. E rivederli di nuovo insieme sarebbe incredibile!

In NO 6 Collaboration Project, come ricorderete, Ed Sheeran aveva incluso una lista di artisti davvero da urlo. All’interno dell’album, oltre a Justin Bieber, erano infatti presenti anche Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott e Stormzy.

Clicca qui per comprare No 6 Collaborations Project!





Ecco come l’artista aveva voluto raccontare quel suo progetto così ambizioso:

Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album. Alcuni li seguo dall’inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album in ripetizione. Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano.

