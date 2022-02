Il filo invisibile: il trailer del film Netflix con Filippo Timi

Netflix ha appena rilasciato il trailer de Il filo invisibile, dramma familiare che uscirà sia in sala che in piattaforma. Il film, diretto da Marco Simon Puccioni e prodotto da Viola Prestieri e Valeria Golino, uscirà infatti nelle sale cinematografiche in un evento speciale il 21, 22 e 23 febbraio per poi arrivare in streaming su Netflix a partire dal 4 marzo.

Il filo invisibile è una storia familiare che mescola tematiche molto attuali, intrecciandole al percorso di crescita di un ragazzo giovanissimo.

Il film vede come protagonisti Filippo Timi e Francesco Scianna. Insieme a loro anche Francesco Gheghi, nel ruolo del giovane Leone. Nel cast ci saranno anche Valentina Cervi, Giulia Maenza, Oscar Matteo Giuggioli, Emanuele Maria Di Stefano, Mauro Cont, Alessia Giuliani, Gianluca De Marchi, Gerald Tyler e Jodhi May.

Guarda il trailer ufficiale de Il filo invisibile

La trama de Il filo invisibile

Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato in un breve video che Leone sta preparando per la sua scuola insieme a Jacopo, il suo migliore amico.

Proprio mentre, schivando pregiudizi ed equivoci intorno alla sua sessualità, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore, la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi…

Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà e a tutti coloro che hanno voluto la sua nascita.