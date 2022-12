5 idee regalo last minute da fare a chi vuoi questo Natale

Ormai i giorni che precedono il Natale sono davvero pochi e se anche voi siete soliti ridurvi all’ultimo minuto per fare i regali, abbiamo pensato a 5 idee last minute da poter acquistare con facilità e che potranno darvi degli spunti per le vostre sorprese natalizie. Per questo 2022 sono tanti i cofanetti per chi ama il mondo del beauty e se anche voi volete stupire i vostri cari, troverete sicuramente delle chicche utili e interessanti per fare un regalo natalizio davvero entusiasmante.







I migliori regali beauty per il Natale 2022

Set profumi Ariana Grande

Per amanti dei profumi e della cantante di origine italiana Douglas propone non uno ma ben due set, perfetti da regalare in questo periodo dell’anno. Ariana Grande God Is A Woman Gift Set contenente l’ultimo, in ordine di arrivo, dei profumi da lei ideati, composto dall’iconica boccetta da 30ml e dalla mini size da 10ml perfetta da portare in viaggio. Lasciatevi inebriare dal suo profumo fruttato e floreale con note di testa ambrate e cuore di iris e fior di rosa. Coloro che invece amano le fragranze più dolci, arriva il set Cloud con note di cuore di vaniglia, panna montata e pralina e testa di muschio e legno.

Prezzo: 49,99€

Rare Beauty Kind Words Mini Matte

Gli appassionati di make-up ameranno questa novità targata Rare Beauty, sotto forma di mini set. Per l’arrivo delle feste natalizie, il brand di Selena Gomez ha lanciato un kit dedicato all’ultimo arrivo in casa Rare: lipliner e rossetto Kind Words disponibile nell’iconica tonalità Humble. Un delicato rosa malva, confortevole sulle labbra, facile da stendere grazie alla sua cremosità che non secca le labbra rendendole bellissime alla vista; la matita waterproof completa il look da tutti i giorni.

Prezzo: 23,90€

Erborian Skincare Set Skin Love Kit

Per una pelle che risplende esaltandone la sua naturale bellezza, arriva il set di Erborian dedicato alla skincare composto da 3 prodotti con un pizzico di make-up che sposa i trend più recenti. Nel kit è presente una crema idratante dal finish radioso e dalla texture che cambia a contatto con la pelle; una crema occhi perfezionatrice per correggere le borse e, infine, una crema in gel per una pelle immediatamente rimpolpata che si percepisce appena.

Prezzo: 39,90€

Fresh Cofanetto Deep Hydration Best-Sellers Skincare

Gli amanti dei profumi alla rosa ameranno questo set di skincare ideato da Fresh che, con i suoi 3 prodotti, regala una routine completa da usare sia al mattino che alla sera per una detersione completa. La maschera viso per purificare la pelle dopo la perfetta detersione, si accompagna al tonico alla rosa perfetto da applicare tutti i giorni per preparare e rassodare la pelle; la crema idratante infine lenisce la pelle donando luminosità ed elasticità.

Prezzo: 70,00€

Fenty Glossy Posse Volume 5.0

I gloss più iconici di Fenty Beauty in unico cofanetto adatto a tutti i beauty addicted. Un kit in edizione limitata che contiene

– Gloss Bomb Heat in Fenty Glow

– Gloss Bomb Cream in Cupcakin

– Gloss Bomb original nella nuova tonalità Fuchsia Flex

Prezzo: 31,92