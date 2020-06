Jarabe de Palo: testo italiano, traduzione e signficato di Depende

Questa mattina è arrivata una brutta, bruttisima notizia. Si è spento a soli 53 anni Pau Donés, il leader della band spagnola Jarabe de Palo. Pau, apprezzatissimo musicista e compositore iberico, combatteva ormai dal 2015 contro il cancro.

La notizia, confermata via social dalla famiglia dell’artista, è stato l’ennesimo colpo basso per gli artisti italiani. Dopo la tragica scomparsa di Ezio Bosso di qualche giorno fa, il mondo della musica perde un altro straordinario artista.

Pau era apprezzatissimo anche in Italia, e non solo per la hit La Flaca, con cui ci aveva fatto innamorare al Festivalbar. Insieme ai suoi Jarabe de Palo Pau Donés aveva pubblicato ben 9 album e diverse raccolte. Con il suo lavoro si era guadagnato il rispetto e l’amore di molti dei nostri cantanti, come Modà, Fabrizio Moro, Jovanotti o Ermal Meta, che oggi lo stanno piangendo sui loro profili.

Fra le sue canzoni più belle e famose, ricordiamo di certo Depende. Il pezzo, uscito nel 1998 come l’album omonimo. La canzone era stata pubblicata anche nella versione italiana con un testo rimaneggiato proprio da Lorenzo Jovanotti.

Nooooooo Pau nooooooo. Mi hai spezzato in due. — Ermal Meta (@MetaErmal) June 9, 2020

Il significato di Depende di Jarabe de Palo

La canzone ha un significato molto profondo. Ognuno di noi ha punti di vista diversi, sul mondo, riguardo alla vita, alle relazioni, alle nostre percezioni. Non esiste una verità unica e universale, ma esistono tante verità che possono coesistere. Perché siamo tutti esseri umani, uguali ma allo stesso tempo molto diversi.

Qui sotto potete acquistare Depende di Jarabe de Palo e leggere il testo della canzone!

Clicca qui per comprare il disco!





Testo

Que el blanco sea blanco

Que el negro sea negro

Que uno y uno sean dos

Como exactos son los números

Depende

Que aquí estamos de presta’o

Que el cielo esta nubla’o

Que uno nace y luego muere

Y este cuento se ha acaba’o

Depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Que bonito es el amor

Mas que nunca en Primavera

Que mañana sale el sol

Y que estamos en Agosto

Depende

Que con el paso del tiempo

El vino se hace bueno

Que to lo que sube, baja

De abajo arriba y de arriba abajo

Depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Que no has conocido a nadie

Que te bese como yo

Que no hay otro hombre en tu vida

Que de ti se beneficie

Depende

Y si quiere decir si

Cada vez que abres la boca

Que te hace muy feliz

Que sea el día de tu boda

Depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende

Depende

Depende ¿de qué depende?

De según como se mire, todo depende X 5

Traduzione

che il bianco sia bianco

e che il nero sia nero

che uno e uno facciano due

Perché i numer sono esatti… dipende

che qui siamo in prestito

che oggi il cielo è nuvoloso

che uno nasce e dopo muore

e questo racconto è finito… …..dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da cosa dipende?

a seconda di come lo guardi tutto dipende

che bello è l’amore,

soprattutto in primavera

che domani esce il sole

perché siamo in agosto….. dipende

che col passare del tempo

il vino diventa buono,

che tutto quello che sale poi scende

da giù a su e da su a giù… dipende

dipende, da che dipende

a seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Che non hai conosciuto nessuno

Che ti baci come me

Che non c’è altro uomo nella tua vita

Che ti de goda… dipende

perché sì vuol dire sì

Ogni volta che apri la bocca

Che ti rende molto felice

Che oggi sia il giorno del tuo matrimonio.. dipende

dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Dipende, da che dipende

A seconda di come lo guardi tutto dipende

Testo Versione Italia Depende Jarabe de Palo

che il bianco sia bianco, che il nero sia nero

che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero

dipende

e che siamo di passaggio, come nuvole nell’aria

che si nasce e poi si muore , questa vita straordinaria

Dipende

dipende, da che dipende

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Ma che bello questo amore, specialmente in primavera

Che domani sorge il sole, perché siamo in Agosto

Dipende

E che più che passa il tempo e più il vino si fa buono

E quest’onda fa su e giù e ti porta giù e su

Dipende

Dipende, da che dipende…

Non ho mai vissuto niente che mi piaccia come te

E non troverai nessuno che ti ami come me

Dipende

E se tu dirai di si con il suono della voce

Mi vedrai come morir inchiodato alla tua croce

dipende