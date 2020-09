Endless: dal 23 settembre il film con Nicholas Hamilton e Alexandra Shipp

Dopo il successo de Il sole a mezzanotte, il regista e produttore Scott Speer torna con Endless un altro emozionante film dedicato ai più giovani. Come nel film con Bella Thorne, anche in questo i protagonisti dovranno fare i conti con sentimenti potenti ma anche con tutto quello che è necessario affrontare durante il processo di crescita.

Endless è interpretato dai giovani Nicholas Hamilton (It 1 e 2) e Alexandra Shipp (X-Men) e uscirà al cinema il 23 settembre.

Guarda il trailer del film

Endless (2020): Trailer Italiano del film con Nicholas Hamilton e Alexandra Shipp - HD

Watch this video on YouTube

La trama del film

Il film segue le vicende di Chris (Nicholas Hamilton) e Riley (Alexandra Shipp), follemente innamorati, che si ritrovano ad essere separati da un incidente orribile che lascia Chris in uno strano limbo tra la vita e la morte. Nell’agonia, Chris vede Riley soffrire, fino a quando non trovano un modo per entrare in connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, che trascendono dalla vita e dalla morte. È una storia di amore e di perdita, nella quale alla fine i protagonisti sono costretti ad imparare la lezione più dura di tutte: lasciare andare.

Tra realtà e immaginazione Endless esplora i sentimenti umani, mettendo i protagonisti ma anche gli spettatori di fronte a un difficile bivio. Che cosa si è disposti a fare quando si ama davvero qualcuno? E a volte la riposta è proprio lasciarlo andare.

Una rivisitazione in chiave contemporanea e young adult che ricorda molto da vicino un cult movie degli anni ’90.

Una storia che ricorda Ghost

Stiamo ovviamente parlando di Ghost. Anche in questo caso una coppia felice veniva separata dalla morte di lui, venuto a mancare a seguito di un’aggressione violenta. Nonostante tutto però il loro legame è ancora vivo. Grazie all’aiuto di una medium il protagonista riusciva a parlare per l’ultima volta con la sua amata per poi rendersi conto che era necessario lasciarla andare.