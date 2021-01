Ghostbusters Legacy: la prima foto dei giovani protagonisti

Empire ci regala la prima foto in anteprima di Ghostbusters Legacy, l’atteso sequel della saga originale diretto Jason Reitman, figlio di Ivan: il regista di Ghostbusters e Ghostbusters II.

In un’intervista rilasciata proprio a Empire il regista ha dichiarato che suo padre, che ultimamente non sta uscendo molto a causa del COVID-19, ha visto il suo film e si è commosso. “Sono davvero orgoglioso di essere tuo padre”, avrebbe detto Ivan al figlio tra le lacrime. Una reazione che non può non scaldare il cuore ai fan di vecchia data che non vedono l’ora di vedere Ghostbusters Legacy.

Già perché, proprio come molti altri titoli, anche questo sarebbe dovuto uscire. Nello specifico la scorsa estate. Attualmente il film non ha data d’uscita, ma il regista ci tiene moltissimo a voler uscire proprio nei cinema.

Nel cast del film vedremo Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Carrie Coon, ma non solo. Ghostbusters Legacy vedrà infatti l’attesissimo ritorno del cast originale tra cui ovviamente Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Di che cosa parlerà il film?

La storia inizia quando una madre single e i suoi due figli arrivano in una piccola città. I tre qui scoprono il loro legame con gli acchiappafantasmi originali e l’eredità segreta lasciata loro dal nonno.

Come ricorderete il primo film della fortunata saga di Ghostbusters debuttò nei cinema proprio nel 1980. All’epoca dietro la macchina da presa c’era Ivan Reitman. Qualcosa ci dice che suo figlio Jason sia riuscito a catturare quell’atmosfera, con quell’effetto nostalgia che piace molto ai fan, aggiungendo però qualcosa di diverso. Un po’ come abbiamo visto in Stranger Things.

Per dire la nostra dobbiamo però aspettare l’uscita del film che, speriamo, possa arrivare presto. Voi restate con noi per saperne di più!