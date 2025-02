Francesco Gabbani a Sanremo 2025: testo Viva la vita e video dell’esibizione

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Viva la vita che Francesco Gabbani canta a Sanremo 2025.

Dopo la vittoria tra le Nuove proposte nel 2016, tra i Big l’anno successivo, e la partecipazione nel 2020, l’artista torna di nuovo sul palco dell’Ariston.

Video della prima esibizione a Sanremo 2025:

Testo Viva la vita di Francesco Gabbani

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Significato

Viva la vita che Francesco Gabbani porta a Sanremo 2025 “È un titolo che già di per sé non nasconde il significato generale del brano. Celebra la vita e invita a riscoprire un senso di gratitudine verso l’esistenza. Nel testo canto: Viva la vita finché ce n’è: finché c’è vita, c’è respiro. La canzone è nata da sensazioni e spunti che erano rimasti nel cassetto. Alla scrittura del brano ho collaborato con Pacifico, è stato molto bello” ha raccontato l’artista.