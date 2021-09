Fest – Il festival delle serie tv: Ecco la locandina e una partnership speciale

Lo scorso aprile vi avevamo parlato del Fest – Il festival delle serie tv che prenderà il via il prossimo 24 settembre alla Triennale di Milano (i dettagli qui). Oggi possiamo mostravi la locandina ufficiale e raccontarvi di una nuova e speciale partnership

Nel contesto della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è stata annunciata la partnership tra FeST – Il Festival delle Serie Tv e ITTV The Italian Tv Festival. Infatti questo è un accordo nato per costruire un corridoio utile a promuovere la serialità italiana nel mercato globale.

“Annunciamo con gioia la partnership tra FeST – Il Festival delle Serie Tv e The Italian Tv Festival”, ha affermato la direttrice artistica Marina Pierri. “[Una collaborazione] nata per gettare un ponte tra Milano e Los Angeles, dato che le serie tv statunitensi hanno da sempre successo in Italia. Oggi celebriamo con ITTV il crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti.

Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival precedenti hanno spesso commesso, ha continuato Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet. Quale? Quello di non fare gruppo assieme a realtà, che pur permettendoci di mantenere l’individualità del nostro festival, diventassero complementari ad un progetto di esposizione dell’alta qualità del prodotto italiano”.

Durante la presentazione c’è stato spazio anche per il video reveal della locandina ufficiale della terza edizione di FeST. Il tema principale sarà “Crafting Worlds”. Dude ha ideato la locandina insieme alla concept artist francese Ines Hasdenteufel. La locandina della terza edizione dell’evento celebra il legame tra la fantasia e la realtà, ha raccontato Marina Pierri. “Il mondo dà forma alle storie, le storie danno forma al mondo. Infatti, i mondi delle storie per la tv riflettono i desideri, le paure e le aspirazioni di una società in continuo mutamento”.

Ecco il video del lancio del festival delle serie con la locandina:

