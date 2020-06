FaceApp: come funziona l’app per diventare uomo da donna e viceversa!

Appena un anno fa su Ginger Generation vi parlavamo di FaceApp, una divertente applicazione gratuita che vi permetteva di cambiarvi letteralmente i connotati. L’applicazione, utilizzatissima anche da parte dei VIP, era diventata nota per aver trasformato molti in un’incredibile versione “anziana”.

Ebbebe, con i primi caldi dell’estate 2020, FaceApp è tornata di prepotenza di moda sulle nostre bachece. Sono infatti davvero in tantissimi ad aver utilizzato l’app per, passateci il termine, cambiare sesso. Gli utenti di Instagram e di Twitter sono letteralmente impazziti per la funzione che vi permette di cambiare faccia. E hanno caricato il risultato sui social, trasforando FaceApp in un nuovo trend virale.

Ma non soltanto i “plebei” hanno deciso di salire sul carro di questa nuova moda social. Nelle scorse ore, infatti, anche i sempre aggiornati Ferragnez si sono lasciati trasportare! Qui sotto potete vedere il loro scatto!

Come funziona FaceApp per diventare uomini o donne

La versione gratis di FaceApp (la potete scaricare qui e qui )vi permette dunque di avere accesso ad una selezione di filtri, fra cui appunto quello che sta impazzando sul web. Vi basterà un tocco sul filtro Sesso e vi trasformerete in voi stessi ma diventando uomini se siete donne e donne se siete uomini. Se siete uomini sulla vostra testa apparrirà una folta e fluente chioma di capelli. Se siete donne il vostro viso diventerà più squadrato e vi spunterà la barba! Il risultato dell’app è a dir poco impressionante: dovete provare per credere!

Vi ricordiamo inoltre che fra i filtri disponibili gratis sull’app c’è anche quello che in un battibaleno vi farà diventare più giovani! Ma anche più vecchi!

FaceApp, vi ricordiamo, vi dà anche la possibilità di trasformarvi in tanti altri modi. L’applicazione, in ogni caso, contiene gran parte delle funzioni a pagamento.