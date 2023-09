Fabbricante di Lacrime: data d’uscita e prima foto del film Netflix tratto dal romanzo di Erin Room

Netflix ha condiviso la primissima foto ufficiale di Fabbricante di Lacrime, il film tratto dal romanzo best seller di Erin Doom. Il romanzo ha venduto oltre 450 mila copie in tutta Italia ed è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo di Netflix nel 2024.

Fabbricante di Lacrime: tutto quello che sappiamo sul film

La sinossi del film

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.

Il cast

I protagonisti del romanzo di Erin Doom saranno interpretati da Caterina Ferioli e Biondo.

A vestire i panni della dolce e coraggiosa Nica è Caterina Ferioli, giovane attrice di appena 20 di Bologna; mentre

Rigel avrà il volto di Simone Baldasseroni, in arte Biondo, ex cantante di Amici.

La data d’uscita del film

Ancora purtroppo Netflix non ha comunicato una data d’uscita certa per la pellicola ma sappiamo che arriverà sul piccolo schermo nel 2024.

