Bridgerton: perché hanno saltato la stagione di Benedict?

Ecco perchè in Bridgerton hanno saltato la stagione di Benedict

Il motivo ufficiale del perché è perchè in Bridgerton hanno saltato la stagione di Benedict è presto detto: la storia d’amore tra Penelope e Colin era già tanto avviata. I due erano amici già prima della prima stagione di Bridgerton e per due stagioni ci hanno teaserato la loro storia. Per tale motivo secondo Shonda era giunto il momento di raccontarla per non tirarla troppo per le lunghe. Inoltre la creatrice dello show riteneva Benedict ancora non sufficientemente maturo e pronto per la sua storia.

In realtà il motivo ufficioso è un altro. Benedict è uno dei fratelli Bridgerton più amati ed il romanzo da cui verrà tratta la sua storia uno dei preferiti da parte dei fan di Julia Quinn. Tanto che molti lo conteranno un retelling di Cenerentola. Per questo motivo la sua stagione è stata posticipata: per aumentare l’hype e tenere incollati i fan ancora ed ancora allo schermo di Netflix. Effettivamente ha molto senso. Quanti fan di Bridgerton sono in attesa di vedere raccontata la storia di Benedict? Tantissimi, noi comprese.

Ma sarà davvero lui il protagonista delle quarta stagione? Oppure sarà Francesca o Eloise? Di sicuro lo sapreno entro la fine della seconda parte di Bridgerton 3 dato che le riprese della quarta stagione di Bridgerton inizieranno a giugno. A voi chi vi piacerebbe vedere come protagonista di Bridgerton 4?

