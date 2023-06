Dalla mia finestra 2: un personaggio ci lascia alla fine del film

Da oggi è disponibile su Netflix Dalla mia finestra: Al di là del mare, il secondo film della saga cinematografica di Netflix. Dopo il grande successo del primo film Raquel e Ares tornano con una nuova avventura estiva. Peccato che la storia non sia così spensierata come potremmo immaginare. Entro la fine della pellicola dovrete dire addio ad uno dei protagonisti.

Dalla mia finestra 2: ecco chi muore nel nuovo film Netflix (ATTENZIONE SPOILER)

Dalla mia finestra 2 adatta il secondo romanzo della serie Dalla mia finestra, intitolato in spagnolo A través de ti. La storia segue la relazione romantica tra Raquel ed Ares, oltre che le varie storie dei personaggi secondari come Artemis e Claudia, Apolo e Daniela e Yoshi. Il sequel, a differenza del predecessore, non ripropone il titolo del libro, ma si intitola Al di là del mare.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Quando Ares si trasferisce a Stoccolma per studiare medicina mentre Raquel insegue il sogno di diventare scrittrice a Barcellona, i due coltivano un rapporto a distanza per niente facile. L’estate è ormai arrivata e con essa la tanto attesa occasione per rivedersi. Ma la lontananza sarà diventata un problema per la loro relazione?

Come avrete già notato la storia è decisamente più intensa e meno spensierata rispetto al primo film, infatti il finale del lungometraggio propone un funerale. Non siete pronti a perdere uno dei protagonisti della pellicola.

ATTENZIONE SPOILER:

A causa di un incidente in motore, provocato dall’ira di alcuni bulletti del villaggio vacanze in cui i protagonisti avevano trascorso un breve viaggio di svago, Yoshi (il miglior amico della protagonista) perde la vita. Ares, studente di medicina al primo anno, tenta di salvarlo ma purtroppo non c’è nulla da fare.

Sicuramente la scomparsa di uno dei personaggi più carismatici del film si ripercuoterà sulla storia del terzo ed ultimo capitolo, già confermato da Netflix durante il Tudum ed in arrivo nel 2024.

