Cinema in Festa: tutti i film da vedere al cinema dal 18 al 22 settembre

Sta per arrivare Cinema in Festa, l’appuntamento che i cinema italiani dedicano a tutti gli amanti delle grandi emozioni in sala. Dal 18 al 22 settembre sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al prezzo bloccato di 3,50€: un’occasione da non perdere per tornare al cinema.

Cinema in Festa che cos’è

Cinema in Festa nasce dall’esperienza dei Cinema Days cercando di sostenere il circuito cinematografico che vede nella sala il culmine della sua esperienza emotiva. Nonostante la possibilità di usufruire di film e serie tv praticamente ovunque la sala resta infatti legata all’immaginario di tutti come un luogo magico, come ricorda lo stesso spot di Cinema in Festa.

L’iniziativa, fortemente voluta dal ministro Dario Franceschini, è stata presentata a Venezia 79 ed è promossa da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura.

A settembre per 5 giorni, dal 18 al 22, si potrà andare al cinema pagando un biglietto dal prezzo bloccato di 3,50€ in tutti i cinema d’Italia.

Cinema in Festa quali film vedere

Durante i giorni dell’iniziativa sarà possibile vedere tutti i film in programmazione in quel periodo. Ovviamente per la singola programmazione è sempre meglio controllare il proprio cinema di riferimento, noi però vi suggeriamo i titoli che saranno sicuramente programmati in quei giorni.

Ecco alcuni film che saranno disponibili dal 18 al 22 settembre:

Ti mangio il cuore in sala dal 22 settembre

Avatar in sala dal 22 settembre

Don’t Worry Darling in sala dal 22 settembre

L’immensità in sala dal 15 settembre

