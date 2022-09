The Space Pass: prolungata la promozione per andare al cinema

The Space ha prolungato la sua iniziativa The Space Pass per un anno di cinema senza limiti. Grazie a un abbonamento della durata di 12 mesi sarà possibile andare al cinema tutti i giorni dell’anno a prezzi vantaggiosi. Un’iniziativa che, visto il successo ottenuto, è stata prolungata fino al 18 settembre per dare la possibilità a chi lo desidera di acquistare abbonamenti a prezzi vantaggiosi.

The Space Pass che cos’è e quanto costa

Il The Space Pass è l’abbonamento annuale che il circuito The Space mette a disposizione del pubblico. Acquistandolo sarà possibile entrare tutti i giorni dell’anno al cinema senza dover più pagare e, soprattutto, risparmiando molto sulla spesa finale.

L’abbonamento costa infatti 169€ e dà diritto a un’offerta senza limiti per una stagione, quella 2022-2023, che si prospetta ricca di titoli interessanti e per tutti i gusti. Ma non solo.

Con la The Space Pass si ha accesso illimitato agli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, in tutti i 36 The Space Cinema d’Italia, per tutto l’anno, con un solo abbonamento.

La card dà la possibilità di partecipare anche alle proiezioni di tutti i film in 3D, alle anteprime in esclusiva, maratone e programmazione Extra di The Space Cinema.

Le parole di Andrea De Candido, Head of Marketing di The Space Cinema:

Siamo stati i primi in Italia, nel 2018, a lanciare questa formula rivoluzionaria. E il tempo ci ha dato ragione soprattutto su una cosa: la voglia di cinema degli italiani è tanta ed è viva. Nonostante tutto. The Space Pass è nato come un esperimento ed è cresciuto come una certezza, per questo vogliamo continuare ad alimentare il desiderio delle persone per le grandi storie, e dare la possibilità anche a chi si è disconnesso durante le tanto attese ferie di non perdere l’occasione per approfittare della promozione.

