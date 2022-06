Che Dio ci aiuti: Elena Sofia Ricci dice addio alla serie

Niente paura: Elena Sofia Ricci vestirà ancora i panni di Suor Angela nella settima stagione di Che Dio ci aiuti. Questa bella notizia, però, non riesce a colmare il vuoto che si può avvertire sin da ora perché questa sarà l’ultima volta.

Se da una parte Lux Vide ha infatti confermato la presenza dell’attrice nel prossimo capitolo della serie, dall’altra l’attrice ha ufficializzato l’addio alla storia che l’ha vista protagonista per sette stagioni, dal dicembre del 2011.

Luca Bernabei, amministratore delegato della casa di produzione, ha dichiarato: “Farà ancora parte della nostra famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Sarà presente dal primo episodio fino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio ai nuovi personaggi“.

Elena Sofia Ricci, d’altro canto, ha confermato a La Repubblica che lascerà la serie proprio dopo la settima stagione, sottolineando che non sente di tradire il personaggio che ha interpretato: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e Lascia Vivere. Grazie allo slalom tra le serie non mi identificano in un un ruolo, sono Elena Sofia”.

Le indiscrezioni su Che Dio ci aiuti 7

Al momento, non sappiamo come avverrà l’uscita di scena di Suor Angela né tantomeno è certo chi diventerà il nuovo personaggio chiave della storia.

Secondo i rumors sarebbero Francesca Chillemi (Azzurra) e Pierpaolo Spollon (Emiliano) i nuovi protagonisti. Sarebbe proprio Azzura, infatti, dopo aver preso i voti a diventare il nuovo punto di riferimento del convento.

Si parla anche dell’arrivo di una nuova superiora, oltre che dell’addio dei personaggi di Monica, Nico, Ginevra ed Erasmo. Anche Suor Costanza (Valeria Fabrizi) dovrebbe essere meno presente nella narrazione.

In ogni caso c’è molto da attendere per la messa in onda di Che Dio ci aiuti 7 che non ha ancora una data di programmazione sul piccolo schermo.

Nella prossima stagione televisiva, intanto, Elena Sofia Ricci, interpreterà Teresa Battaglia, un’investigatrice che sta perdendo la memoria a causa dell’Alzheimer, nella fiction Fiori sopra l’inferno.