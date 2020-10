BTS: ecco chi sono gli attori che li interpreteranno nel drama Youth

Come vi avevamo anticipato in questa occasione su Ginger Generation, sta per arrivare a brevissimo un K-pop drama tutto incentrato sui BTS! Proprio così: i Bangtan Boys stanno per sbarcare in tv con uno show tv che racconterà la loro storia!

Ecco tutto quello che sappiamo su Youth, il k drama che racconterà la storia dei BTS

Nelle scorse ore abbiamo ottenuto nuovi dettagli su questo tanto atteso progetto. La BTS Army era in particolare molto curiosa di scoprire quali sarebbero stati gli attori che avrebbero interpretato i ragazzi. Ed ecco finalmente la conferma!

Il cast della serie è composto da Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yoon Woo, Jung Woo Jin e Jeon Jin Seo. Gli attori interpreteranno rispettivamente i ruoli di Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, e Jungkook.

Qui sotto trovate le loro foto, così potete farvi un’idea di Youth!

Clicca qui per comprare la versione deluxe di BE!





La trama di Youth

Le anticipazioni sulla trama della serie incentrata sui BTS ce le forniscono alcune fonti koreane.

Il personaggio di Jin interpreterà un figlio che è sempre soggiogato dal padre, che di lavoro fa il politico. Suga è tormentato dalle voci di quelli che raccontano che abbia ucciso la madre e dato fuoco alla sua casa: l’unica sua via di fuga da questo mondo difficile sarà il vecchio pianoforte della madre.

Lui e il personaggio di Jungkook, che segue Suga in maniera incondizionata, riusciranno a “curarsi le rispettive ferite” a vicenda.

Il personaggio di J-Hope è stato abbandonato in un campo da gioco quando era molto piccolo, ma si è sempre dimostrato ottimista nei confronti della vita. Rm sarà un giovane ragazzo cresciuto troppo presto. Il personaggio di Jimin sarà un ragazzo che ha ricevuto un trauma quando era molto giovane. Infine quello di V sarà un ragazzo con un padre alcolista e una madre che l’ha abbandonato.