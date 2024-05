Brucia la notte: un romanzo fantasy distopico al femminile

In un mondo che le opprime qual è la via di scampo per due donne che desiderano essere libere? Brucia la notte di Tiffany Vecchietti e Michela Monti si ricollega alla tradizione del fantasy, aggiungendo elementi distopici sulla falsariga de Il racconto dell’ancella ma anche tutto il folklore della Romagna, terra verace e ricca di tradizioni. Non a caso è proprio una terra, sempre più allo stremo, a essere il cuore pulsante di un mondo in cui tante donne sono costrette a raccogliere il sale: unica fonte di energia rimasta.

Tra loro ci sono anche Bice e Ani, due donne diversissime e, come molte altre, parti di un sistema che, nonostante il dolore e la sofferenza, le costringe a essere grate per quello che hanno. Opposte e complementari, le due donne proveranno a fuggire da un luogo che le opprime iniziando un viaggio alla scoperta di se stesse, dei propri sentimenti e alla ricerca di una libertà che, per troppo tempo, è stata loro negata. Una tematica che parla direttamente ai lettori facendo riflettere su quanto l’inclusività sia un obiettivo necessario ma ancora lontano e su quanto le donne siano ancora messe da parte e etichettate come “streghe”. Bice e Ani sono infatti tutte quelle donne, alla ricerca del proprio posto in un mondo che, troppo spesso, le limita e che, purtroppo, continua a bruciarle. Scritto a quattro mani da due autrici che parlano attivamente di tematiche femministe e inclusività, Brucia la notte è una lettura che fa riflettere e appassiona grazie a un racconto avvincente che si sviluppa in un mondo fantasy non troppo lontano dal nostro.

