Benji e Fede: Estate Punk è il nuovo singolo

Hanno appena annunciato il sold out del loro concerto evento del 16 novembre all’ Unipol Forum di Assago (Milano) e subito Benji & Fede sono pronti a tornare con della nuova musica.

Il nuovo singolo, dopo Musica Animale uscito a giugno, è Estate Punk, fuori il 25 settembre (in presave a questo link), una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano.

Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro.

“Questa Estate Punk che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente, – raccontano Benji & Fede – ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta’‘

Benji & Fede presenteranno in anteprima il brano nel programma di Amadeus Suzuki Music Party in onda in prima serata il 22 settembre sul Nove.

Il successo di Benji e Fede

5 album (20:05, 0+, Siamo Solo Noise e la versione limited edition e Good vibes) e 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube.

Come se ciò non bastasse vanno aggiunti i loro concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro ultimo singolo Dove & Quando, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. A maggio del 2024, invece, hanno annunciato la loro reunion.

E voi siete pronti all’Estate Punk di Benji e Fede?