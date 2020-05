Atlantis sarà davvero il prossimo live action della Disney?

Da ieri i fan della Disney ne continuano a parlare… ma è proprio vero che Atlantis sarà il prossimo progetto live action della major? In realtà nulla è ufficiale. Tutto è nato da un rumor del sito The Illuminerdi, una fonte che non sappiamo se considerare o meno attendibile visto che non è legata in alcun modo alla Disney.

C’è da dire però che, vista la politica della Disney, non ci stupirebbe sapere che sia stato messo in cantiere anche un progetto riguardante un live action del classico del 2001. Come sapete negli ultimi tempi la Disney ha annunciato diversi nuovi live action, tra cui Hercules e Il Gobbo di Notre Dame. Il tutto non senza polemiche di chi accusa la major di essersi ormai adagiata sugli allori.

Insomma un progetto Atlantis non è ancora ufficiale, ma potrebbe avverarsi nel prossimo futuro. Al momento la Disney ha già in cantiere diversi film (tra Marvel, Pixar, live action e studio d’animazione) molti dei quali, già pronti, sono in stand-by a causa del Covid-19. Non sappiamo quanto convenga alla major iniziare la pre-produzione di altri senza poter contare sugli incassi dei lavori già pronti. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE: Disney: slittano i film, ecco quando usciranno Mulan e Indiana Jones 5

Nel frattempo potete approfittare per riguardare Atlantis su Disney+, se vi siete abbonati.

Tra i classici meno amati dal grande pubblico, Atlantis ha inaugurato una stagione (quella tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000) di profonda incertezza per lo studio. Nonostante tutto, a oggi, il classico gode di una discreta schiera di fan e negli anni è diventato un piccolo cult.

Non ci resta che aspettare per scoprire se davvero sarà uno dei prossimi progetti di live action per la Disney.