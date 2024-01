Argylle – La super spia: tutto sul film tratto dal romanzo caso editoriale

Argylle – La super spia si prepara a debuttare al cinema portandosi dietro un seguito non indifferente a causa dell’aura di mistero che circonda il romanzo da cui è tratto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire un po’ di più sul film.

Argylle – La super spia di che cosa parla

Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Il cast del film

Diretto da Matthew Vaughn, il film è interpretato da un cast di prim’ordine. Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa nel suo primo vero ruolo cinematografico, Bryan Cranston, Sofia Boutella. Insieme a loro anche Ariana DeBose, Catherine O’Hara e Samuel L. Jackson.

Il caso editoriale e Taylor Swift

Con una trama che ricorda un po’ quella del cult anni Ottanta All’inseguimento della pietra verde, Argylle – La super spia è tratto dall’omonimo romanzo di Elly Conway. Cosa c’è di strano? Niente, se non che Apple, che ha prodotto il film, abbia sborsato 200 milioni di dollari per produrre il film di un’autrice sconosciuta e che faccia di tutto per proteggere l’identità dell’autrice stessa.

Di Elly Conway non si sa praticamente nulla, tant’è che tra curiosi e appassionati sono stati in molti a mettere in discussione la reale esistenza dell’autrice pensando in realtà che si trattasse di uno pseudonimo. Inoltre la cosa più strana è che il nome dell’autrice coincide con quello del personaggio principale, questo farebbe pensare a un’evidente trovata di marketing ma niente è certo dal momento che nessuno ha realmente capito chi sia Elly Conway. Addirittura, per una serie di coincidenze – il colore dei capelli di Bryce Dallas Howard e il gatto presente nel trailer, i fan di Taylor Swift hanno iniziato a pensare che ci fosse addirittura lei dietro al libro. Notizia poi smentita, ma il mistero resta e non fa che accrescere la curiosità attorno a questo titolo.

Quando uscirà Argylle – La super spia

Il film uscirà nei cinema il 2 febbraio.

