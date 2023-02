Anna Oxa e Iljard Shaba cantano Un’emozione da poco a Sanremo 2023

Questa sera su Rai 1, durante il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 28 Artisti, di una cover con un ospite speciale.

Per quest’occasione Anna Oxa canta in una versione rivisita, la sua canzone sanremese Un’emozione da poco con Iljard Shaba.

Anche in questo caso, come per Gianluca Grignani e per Giorgia, il Big in gara ha deciso di portare una reinterpretazione di una sua canzone, rispolverando e rendendo ancora più indimenticabile un brano che fa già parte della storia della musica italiana.

Chi vota durante la quarta serata di Sanremo 2023

I tre sistemi di votazione in Serata hanno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determina una nuova classifica dei 28 artisti in gara.

Oltre ad incidere sulla classifica generale, la performance delle cover ha però anche un’altra conseguenza. Questa sera è decretato infatti il Premio Comune di Sanremo per il Duetto migliore.

Il video dell’esibizione di Anna Oxa e Iljard Shaba

2️⃣3️⃣ | Anna Oxa & Iljard Shaba – Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978)#Sanremo2023 pic.twitter.com/8CoMUJolcG — Italianizei 💐 (@italianizeisite) February 10, 2023

