Amici 24: gli ascolti e la classifica della puntata del 27 ottobre

Record stagionale per Amici 24 che si conferma leader negli ascolti della domenica pomeriggio: share del 24.87% pari a 3 milioni 010 mila telespettatori. Sul target dei giovanissimi 15-19 anni la share svetta al 49.53%.

Ospite della puntata trasmessa domenica 27 ottobre 2024, la cantante Alessandra Amoroso che ha presentato il nuovo singolo Si mette male. Trigno e Rebecca hanno vinto le loro sfide e ciò ha portato Ilan alle lacrime, per la contentezza, visto che ha un debole per la ballerina.

Purtroppo, la maglia è sospesa per Alessia. La ballerina di latino-americano non ha superato un compito di classico assegnatole dalla professoressa Deborah Lettieri. Reputando il classico una materia fondamentale, la sua stessa prof ha deciso di revocarle la felpa. Riuscirà a riconquistarla?

La classifica di ieri di Amici 24

Gara canto giudicata da Amadeus:

Nicolò

Ilan

Senza Cri

Vybes

Diego

Chiamamifaro

Luk3

Gara ballo giudicata dalla Toppi

Daniele

Alessia

Alessio

Sienna

Chiara balla con i tacchi ma la Toppi ed Emanuel Lo non la vedono sensuale

Teodora secondo la Toppi non ha anima quando balla

A finire in sfida sono dunque Luk3 e per la seconda volta Teodora. A dire il vero il giovane cantante, allievo della Cuccarini, ha rischiato di essere eliminato durante questa stessa puntata, per volere di Anna Pettinelli che ne ha proposto l’eliminazione immediata.

La professoressa e speaker radiofonica ritiene che sia molto indietro rispetto agli altri cantanti in quanto alla scrittura, delle barre in particolare. Lorella, invece, crede molto in lui, nei suoi inediti e nelle sue possibilità di crescita all’interno del programma e non ha accettato la proposta.

E voi avete visto la puntata di ieri di Amici 24?