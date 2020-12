Amici 20: di chi è innamorata Giulia Stabile? (gli indizi)

Giulia, ballerina di Amici 20, ha confessato sin da subito che ci sarebbe un ragazzo nella scuola al quale lei sarebbe interessata ma non ritiene di essere ricambiata. Qualche giorno fa, Maria De Filippi ha parlato con lei per provare a scoprire di chi si tratta.

Dalla conversazione, si è intuito che oltre a Sebastian (ballerino professionista), Giulia sarebbe interessata a un’altra persona che è felicemente fidanzata e quindi lo ritiene un amore impossibile.

Secondo Martina, però, questo amore non è poi così del tutto irrealizzabile. Perché lei ha notato degli sguardi e degli atteggiamenti di lui nei confronti dell’amica che lasciano pensare che ci sia qualche possibilità.

In sala relax, anche Kika e Leonardo hanno provato a capire chi è il ragazzo che piace a Giulia. Lei non ha fatto nomi anche in questo caso, ma ha dato un ulteriore indizio: non abbraccia mai questo ragazzo!

La dichiarazione di Esa

Qualche giorno fa, intanto, Esa ha parlato con Giulia e le ha detto esplicitamente che da parte sua c’è più di un’amicizia.

La ballerina ha risposto che non vuole che si rovini il rapporto attuale perché sta bene così. Quando si sente da sola, uno dei primi che le viene in mente di chiamare è lui, perché sa che c’è sempre per lei, però non pensa ad altro.

Chi è Giulia di Amici 20

Nata a Roma, Giulia vive nella capitale con la mamma, che è spagnola, e il papà. Ha scoperto la passione per il ballo a 3 anni. Da allora non ha mai smesso di ballare. Ha studiato il classico e il suo stile principale è il modern, ma si reputa una ballerina versatile.

Dice di sé: “Non sono nata con il talento ma con la passione sì”. Si ritiene una persona determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona. Ride sempre e afferma che in passato l’insicurezza l’ha ostacolata nel raggiungimento dei suoi obiettivi.