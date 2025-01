I Love Japan porta al cinema Let Me Eat Your Pancreas e L’Attacco dei Giganti

In collaborazione tra Adler e Dynit nasce il nuovo brand I Love Japan: etichetta che riunirà le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. I primi due appuntamenti da segnare sul calendario sono Let Me Eat Your Pancreas e L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà.

Il primo film è un teen drama live action tratto dall’omonima light novel di Yoru Sumino che, a sua volta, era stata adattata in un film anime nel 2018. I protagonisti sono Sakura Yamauchi e Haruki Shiga, due compagni di classe che non sono mai stati in confidenza. Lei è popolare, allegra e piena di vita, mentre lui è un ragazzo timido e impacciato. Un giorno, per caso, Takumi trova il diario della ragazza e fa una terribile scoperta: Sakura ha una malattia al pancreas e non le resta molto tempo. Per aiutare la compagna malata a esaudire i suoi ultimi desideri Haruki si lascia coinvolgere in una serie di capricci e avventure, passando da un’iniziale distacco a una profonda amicizia e lasciandosi travolgere dallo spirito gioioso di Sakura. Let Me Eat Your Pancreas arriverà al cinema solo il 3, 4 e 5 febbraio.

Per chi volesse invece rivivere le emozioni de L’Attacco dei Giganti solo il 10, 11 e 12 febbraio arrivano poi al cinema L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà, che tornano in sala per una speciale maratona. I film sono i primi due lungometraggi riassuntivi dell’omonima serie anime di Wit Studio, al momento al lavoro sulla nuova serie anime tratta dal manga di One Piece

