TIGI: tutto quello che ti serve per il tuo hair styling

Arriva l’estate a grandi passi e i nostri capelli potrebbero aver bisogno di una marcia in più: sole, piscina e sale del mare potrebbero infatti rischiare di seccarne le punte e rovinare qualsiasi nostro tentativo di acconciatura, condannandoci a una magari dolorosa spuntatura a settembre.

Ovviamente ci sono moltissimi strumenti per l’hair styling che possono anche garantirci una grande azione di cura e preservazione delle nostre preziose lunghezze. Nelle prossime righe faremo in modo di svelarvi qualche segreto di un marchio che certamente avrete visto nei migliori negozi e nelle migliori profumerie. Continuate a leggere per saperne di più!

TIGI: UN MARCHIO IMPRESCINDIBILE

La bella stagione quasi ci impone di partecipare a cene, party e serate che ci vedano in splendida forma: abbronzatura da capogiro, certo, ma sappiamo che la bellezza risiede principalmente nei capelli. Ecco allora che potremmo aver voglia di acquistare dei prodotti che facciano al caso nostro per la stagione estiva. Pensiamo a un look spettinato, un classico aout of bed, per esempio: ovviamente il look “bagnato” è quello che ci serve, ma servono anche dei prodotti in grado di consentirci di mantenerlo per tutta una lunga serata, non certo soltanto per la prima mezz’ora.

Ecco che, se questo è quel che cercate, non vi resta che affidarvi a un marchio davvero notevole quando si tratta di fissanti (ma non solo!): stiamo parlando di TIGI. Le sue lacche e i suoi gel sono davvero sulla bocca di tutti: riconoscerli è facile, basta cercare il packaging giovane e frizzante, dai colori sgargianti e dal contenuto sorprendente. Nessuno potrà resistere dal chiedervi dove vi siete fatti un’acconciatura tanto ardita, originale e che tenga tanto a lungo: “a casa mia” potra essere la vostra risposta sorniona!

PRODOTTI PROFESSIONALI PER OGNI TIPO DI TESTA

Antony mascolo, uno dei creatori del celebre brand, sostiene di non essere stato in grado di trovare dei prodotti per lo styling in grado di soddisfarlo: per questa ragione, mettendosi con i suoi collaboratori di buzzo buono, ecco che ha creato qualcosa che prima di tutto fosse su misura per lui. Così è nata TIGI, una marca che non ha impiegato molto tempo perché si parlasse di lei.

Capelli ricci e indomabili, lisci e disidratati, lunghissimi e fragili così come capelli colorati che hanno bisogno di un tocco di brillantezza in più: nessuna testa rimarrà senza il suo prezioso prodotto TIGI, in grado di svoltare una serata come tante in un’occasione imperdibile per farsi ammirare. Lacche spray, gel a diverse tenute (una a seconda dell’acconciatura, ovviamente), creme volumizzanti, spray per la brillantezza, shampoo viola specifico per capelli biondi, prodotti per ricreare sui propri capelli un effetto spiaggia pur senza essere nemmeno al mare e chi più ne ha più ne metta: nessuno potrà rimanere insoddisfatto dalla gamma di questo marchio.

Non solo prodotti per la cura dei capelli femminili: anche gli uomini avranno una linea a loro dedicata, in grado di mantenere anche le loro teste in ordine.

Per la vostra testa, affidatevi a dei veri professionisti dello styling!