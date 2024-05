The Idea of You e Harry Styles, cosa c’è di vero nel film

Arrivata su Prime Video il 2 maggio, The Idea of You è una rom-com con protagonista una meravigliosa Anne Hathaway e Nicholas Galitzine che molti ricorderanno per Rosso, bianco & sangue blu. La storia è semplice: lei mamma quarantenne single accompagna sua figlia al Coachella e conosce per caso il cantante di una famosa boyband. Ovviamente tra i due scatta la scintilla ma la differenza d’età, le differenze tra i loro mondi e le priorità personali metteranno il loro amore a dura prova.

Tra realtà e finzione

Tratto dal romanzo omonimo di Robinne Lee e diretto dal regista di Spoiler Alert Michael Showalter, il film non è passato inosservato ai fan di Harry Styles che hanno trovato non poche similitudini tra il personaggio di Hayes Campbell e l’ex membro degli One Direction. In primis il fatto che entrambi provengano da una boyband che ha ho contribuito a dare loro enorme successo, i vistosi tatuaggi ma anche il fatto che entrambi abbiano avuto una relazione con una donna più grande. Tutti ricorderete la storia di Harry Styles con Olivia Wilde, che tra l’altro lo diresse in Don’t Worry Darling.

L’autrice stessa aveva ammesso di essersi ispirata al cantante per creare il suo personaggio cosa che non ha fatto altro che alimentare teorie sul fatto che il materiale originale fosse proprio una fan fiction dedicata a Harry Styles; qualcosa che, negli ultimi giorni, pare abbia irritato la Lee che ha smentito fermamente il tutto. Quindi ufficialmente no: The Idea of You non è l’adattamento di una fan fiction su Harry Styles ma, allo stesso tempo, è innegabile il fatto che ci siano dei punti di contatto con la realtà.

Qualcosa che, probabilmente, deriva proprio dalla fascinazione che il pubblico subisce nei confronti dei personaggi famosi che è, in parte, anche ciò che il film desidera raccontare. Il personaggio interpretato da Anne Hathaway, Solène, si ritrova all’interno di un mondo a lei estraneo a cui sente di non appartenere ma che indubbiamente la affascina, complice anche il carisma di Hayes; a questo si aggiunge il fatto che il film sceglie di trattare con leggerezza l’idea di un amore tra persone con una grande differenza d’età in modo diverso, spingendo molto sull’autoaffermazione della protagonista e mettendo da parte i luoghi comuni.

Il risultato? The Idea of You è una rom-com godibile che, pur senza colpi di scena, riesce a mettere insieme le caratteristiche del genere riuscendo anche a trattare tematiche nuove. E poi Anne Hathaway e Nicholas Galitzine sono semplicemente perfetti.

