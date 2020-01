In occasione della puntata speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio, Amadeus ha presentato in anteprima i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020. Fra queste troviamo anche Gigante, il pezzo interpretato da Piero Pelù dei Litfiba.

Il rocker e ex giudice di The Voice of Italy si è presentato molto emozionato alla puntata trasmessa da Rai Uno. Con il brano Gigante, infatti, l’artista toscano arriva all’Ariston per la prima volta in assoluto. Piero Pelù, fra l’altro, è stato uno dei pochissimi concorrenti ad avere raccontato il significato del brano.

Gigante, a quanto pare, è un pezzo davvero molto “ispirato”. Ecco con quali parole Piero Pelù ha spiegato il significato del testo della canzone:

La canzone ladedico al mio nipotino che ha solo 3 anni e la dedico a chi ha voglia di rinascere ogni volta.

Piero Pelù è soltanto uno dei 24 BIG che dal 4 all’8 febbraio prossimo calcheranno il palco dell’Ariston. Fra di loro, rispetto all’annuncio iniziale fatto alla Stampa, Amadeus ha aggiunto anche altri due nomi. Stiamo parlando di Tosca e Rita Pavone.

Qui sotto trovate la lista completa dei BIG in gara al Festival di Sanremo 2020.

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Marco Masini

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Gigante di Piero Pelù sarà una delle canzoni che verranno dunque presentate all’Ariston. Oltre a quelle dei BIG, ci saranno anche quelle delle Nuove Proposte.

A Sanremo 2020, infatti, vedremo il ritorno della gara delle Nuove Proposte. Anche per quest’anno, i partecipanti “esordienti” al Festival sono arrivati a calcare il palco dell’Ariston grazie al concorso Sanremo Giovani.

Una parte di loro, tra l’altro, proviene dal contest Area Sanremo. Infine, l’ottava concorrente, Tecla Insolia, ha staccato il suo biglietto per l’Ariston grazie alla vittoria a Sanremo Young 2019.

Qui sotto trovate i titoli di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2019 nella categoria Nuove Proposte!

Leo Gassmann – Vai bene così

Fasma – Per sentirmi vivo

Fadi – Due noi

Marco Sentieri – Billy Blu

Eugenio in via di gioia – Tsunami

Matteo Faustini – Nel bene e nel male

Gabriella Martinelli e Luna – Il Gigante di acciaio

8 marzo – Tecla Insolia