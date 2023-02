Sanremo 2023: il monologo di Paola Enogu sul razzismo

Paola Enogu ha appena realizzato sul palco dell’Ariston di Sanremo 2023 il suo monologo, in parte dedicato al tema, ancora attuale, del razzismo.

Un argomento che la riguarda non solo da vicino ma anche personalmente e che per questo la sportiva ha potuto raccontare con un particolare coinvolgimento.

Un tema davvero molto forte che già durante la conferenza stampa di stamattina ha suscitato una certa dose di polemiche.

Forti sono state infatti le parole di Paola che hanno fatto da premessa al suo discorso:

“Mi ha fatto piacere sapere che altre donne hanno passato quello che ho passato io (…) Non ho vissuto esperienze negative per quanto riguarda l’ambito sportivo”.

“Amo l’Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo”. #PaolaEgonu #Sanremo2023 pic.twitter.com/LzG4TJyvV2

Che emozione, spero di trasmettervi amore ed empatia, non sono qui a dare lezioni di vita, cerco di ricavare ogni giorno un insegnamento, così come ho fatto durante il mio viaggio verso il Festival. Sono la prima di tre fratelli, i miei genitori mi hanno permesso di vivere un’infanzia felice e di non temere i sacrifici, a trovare il mio percorso, anche se questo ha significato vedermi andare via a 13 anni.

Da bambina ero fissata con i perché, perché sono alta e perché mia mamma è nigeriana, poi da grande i perché sono continuati, chiedendomi perché sono diversa. poi ho capito che la mia diversità è la mia unicità.

Molte persone tra i bicchieri colorati e quelli trasparenti sceglierebbero quelli con il colore più limpido, ma se bevessero in quelli colorati si accorgerebbero che il colore del sapore dell’acqua è lo stesso.

Siamo tutti i uguali oltre le apparenze e se questo non è ancora abbastanza noi in veneto diremmo ‘smettila!’. La sconfitta non è solo quando perdi una partita, sono quella che viene anche criticata, le critiche non sono mai mancate e mai mancheranno, alcune sono costruttive ma altre sono dei macigni.

Sono stata accusata di vittimismo, di aver drammatizzato solo per aver raccontato momenti orrendi della mia vita.

Amo l’Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità verso questo Paese. Sono più le partite che ho perso rispetto a quello che ho vinto ma questo non fa di me una perdente. Anche a Sanremo non è perdente chi arriva alle ultime posizioni, perché dalle sconfitte possono nascere le vittorie più grandi, ognuno col suo viaggio ognuno diverso.