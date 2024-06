Reidratante e senza zuccheri aggiunti: tè verde Oi Ocha, l’alleato perfetto per l’estate.

Diffondere la cultura del tè giapponese nel mondo: con questo obiettivo ITO EN, produttrice di “Oi Ocha”, il tè verde non zuccherato numero uno al mondo*, ha ideato un’importante campagna internazionale e punta su pack più sostenibili

ITO EN, Ltd., il produttore di Tokyo del marchio di tè verde non zuccherato numero 1 al mondo “Oi Ocha”, ha una nuova missione: promuovere la cultura del tè giapponese a livello mondiale. Per realizzarla, l’azienda ha firmato un contratto globale con Shohei Ohtani, star giapponese dei Los Angeles Dodgers. Il brand giapponese ha annunciato così la nomina dell’asso del baseball come Global Ambassador di ITO EN “Oi Ocha” e lo fa con una campagna out of home advertising di grande impatto in più di 85 città in tutto il mondo.

Ultima new entry di ITO EN sul mercato italiano è il tè verde senza zuccheri aggiunti ready to drink, proposto con il marchio “Oi Ocha”, leader nel settore e fiore all’occhiello dell’azienda giapponese. È un prodotto che richiama il sapore del tè appena preparato con la kyusu, l’iconica teiera giapponese, come da antica tradizione nipponica. Non è un caso che il nome “Oi Ocha” evochi proprio il piacere della condivisione di una tazza di tè con i propri cari, un momento unico di relax e benessere. Una bevanda giapponese pura e autentica, che racchiude l’essenza del tè a foglia intera e tutti i suoi benefici per la salute.

Un’azienda… veramente green!

Gusto autentico, ingredienti naturali e rigorosamente healthy: queste qualità insieme al pack comodo e pratico da portare sempre con sé, hanno reso il tè verde Oi Ocha senza zuccheri aggiunti un vero e proprio must-have, amatissimo negli States da molte celebrity che lo hanno integrato nella loro routine quotidiana.

Ciò che contraddistingue ITO EN nel mercato è la continua attenzione verso il benessere delle persone, ma anche del pianeta. L’azienda mira a creare prodotti naturali, sani e innovativi mettendo al primo posto la salute dei consumatori e dell’ambiente, lavorando a stretto contatto con una rete diversificata di fornitori ed esperti del settore.

Ne è un esempio concreto l’impegno del brand nel riciclo delle foglie di tè, utilizzate per i propri prodotti, come fertilizzanti. Inoltre, dal 2000, ha sviluppato un sistema di riciclo delle foglie di tè che prevede l’utilizzo di parte di esse come componenti per prodotti di carta, materiali da costruzione e resine, che vengono trasformati e distribuiti dalle varie aziende partner.

In questa linea si posiziona anche il nuovo packaging nella versione del prodotto pronta all’uso.

Oi Ocha ready-to-drink, tè verde senza zuccheri aggiunti dal pack sostenibile

Prodotto con foglie di tè intere di prima qualità, il tè verde senza zuccheri aggiunti Oi Ocha è la bevanda perfetta per iniziare la giornata o per un break rigenerante pomeridiano, comodo da avere sempre con sé grazie al pratico formato ready-to-drink. È una deliziosa alternativa alle bibite zuccherate, grazie al suo gusto naturale, autentico e rinfrescante. Privo di zuccheri, dolcificanti, coloranti e aromi artificiali, contiene solo tè verde e ingredienti naturali, ideale per essere gustato in qualsiasi momento.

Oggi il prodotto è disponibile anche in Italia presso le catene Esselunga e Coop nel formato in plastica PET. La nuova e più sostenibile versione in Tetra Pak da 0,33 l sarà invece disponibile a partire da luglio 2024.

* Certificato da Guinness (TM) World Records. Dati di mercato Intage SRI+ delle bevande a base di tè non zuccherato gennaio-dicembre 2023 vendite del marchio “Oi Ocha”.

Nome record: Il più grande marchio di bevande al tè verde non zuccherato (ultime vendite annuali)

Nome ufficiale del registro inglese: Il più grande marchio di tè verde RTD non zuccherato – vendita al dettaglio, attuale

Marchio registrato: Marchio Oi Ocha (esclusi i prodotti Oi Ocha hojicha)

Anno di destinazione: Gennaio – Dicembre 2023

Fonte: ITO EN Ltd.