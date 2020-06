MTV Movie & TV Awards 2020 potrebbero essere spostati a dicembre

Il Covid-19 ha influito molto anche sul mondo dell’entertainment come sappiamo. Molte sono state le premiazioni o i festival che sono stati cancellati, tra questi ci sono anche gli MTV Movie & TV Awards 2020. La notizia è stata diffusa da Variety che parla del fatto che la premiazione potrebbe essere spostata al mese di dicembre.

Ancora non è chiaro come si muoverà MTV, sicuramente molto dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza che, fortuitamente, sembra stia rientrando in molti paesi. Sebbene non fosse stata ancora lanciata una data ufficiale per gli MTV Movie & TV Awards 2020 la cerimonia si sarebbe probabilmente svolta verso la metà di giugno, come tutti gli anni.

Nel corso della storia della premiazione, nel 1992, è la prima volta che MTV si trova costretta ad annullare il tutto. Nonostante si tratti di un premio “giovane” gli MTV Movie & TV Awards sono diventati negli ultimi anni un punto di rifermento importante nel mondo dello showbusiness e una cartina tornasole abbastanza fedele di quelli che sono i gusti del pubblico.

Non sappiamo come si comporterà MTV. Al momento sul sito non ci sono indicazioni ufficiali – si fa ancora riferimento agli MTV Movie & TV Awards 2019. Probabilmente resterà tutto congelato fintanto che la situazione di allerta sanitaria non permetterà di poter organizzare un evento di tali proporzioni in tutta sicurezza.

Speriamo perciò di poter avere presto notizie, anche perché poter assistere allo show a dicembre significa poter mettere davvero la parola fine all’emergenza. Anche se, come sappiamo, molte altre istituzioni preferiscono ancora aspettare. Tra queste vi è l’Academy che, come vi avevamo raccontato, sta valutando di far slittare la cerimonia in base all’andamento della pandemia.

Vi terremo aggiornati sugli MTV Movie & TV Awards e su tutte le altre premiazioni.