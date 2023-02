Le 5 migliori idee regalo per un San Valentino romantico

Con San Valentino ormai alle porte è tempo di scegliere i regali migliori da farsi regalare o, perché no, anche auto regalarsi! Un pensierino per questa festa degli innamorati è sempre gradito e noi abbiamo voluto selezionare alcune chicche imperdibili che stupiranno la persona amata. Scopriamo insieme le 5 idee regalo più in voga per questo 14 febbraio!

Le migliori idee per i regali di San Valentino

Ecco alcune idee regalo sfiziose e particolari da regalare al proprio amato/a nel giorno più romantico dell’anno!

Un paio di scarpe che inneggiano all’amore

Il brand Skechers ha lanciato una particolare collezione a tema in collaborazione con JGoldcrown studio. Si tratta di scarpe con fantasie ispirate proprio al giorno più romantico dell’anno, con cuoricini e il rosso che fa da colore predominante. Particolarissime e allo stesso tempo adatte per un look da tutti i giorni le Side Street – Lonely Heart con un cuore rosso ricamato e in rilievo su una scarpa total white, perfette da abbinare con tutti gli outfit. Prezzo: 110€

Una lampada dal design moderno

Pantone celebra l’amore a modo suo, senza troppi simboli o ghirigori ma basta una semplice lampada color rosso per accendere la passione. Come nel caso della Celly, una lampada moderna e innovativa fa contemporaneamente da caricatore per lo smartphone. Prezzo: 29€

Collezione makeup di San Valentino

Kiko celebra la festa degli innamorati con una collezione ideata ad hoc per questo romantico giorno. La Powerful Love Collection, in edizione limitata, comprende tutto ciò di cui si ha bisogno per realizzare il look perfetto per la serata con il proprio amato. Tra i prodotti più interessanti il Powerful Love Duo Lip Color & Gloss, già prodotto virale su TikTok. Prezzo: 11,99€

I patch per labbra rimpolpate

Un siero labbra per averle subito rimpolpate e pronte da baciare. Il B-Selfie Lips ha un effetto replumping in grado di donare immediato volume alla labbra, riducendo anche i segni dell’età come rughette e piccole imperfezioni. Grazie alla sua formula idratante distende le labbra rendendole immediatamente più belle. Prezzo: 59€

Set per la fonduta di cioccolato

Un piccolo set fai da te per una fonduta di cioccolato da gustare in casa! Arriva da Tiger questo dolcissimo accessorio per chi vuole passare una serata romantica con il proprio partner tra le mura domestiche. Perfetto per due persone, sarà possibile decorare qualsiasi cosa con il cioccolato fuso: dalla frutta ai marshmallow, dai biscotti ad altre leccornie salate. Basta scegliere il gusto di cioccolato preferito e scioglierlo all’interno della terrina. Prezzo: 6€

