Me contro te: in arrivo una serie tv su Prime Video, trama e data d’uscita

Tenetevi forte: i Me contro Te stanno per lanciare la loro prima serie tv. Il progetto sul piccolo schermo è stato realizzato da Prime Video e ad annunciarlo è stata la coppia di Youtuber.

Non vedevamo l’ora di svelarvi il nostro progetto Top Secret! La nostra prima serie Me Contro Te: La Famiglia Reale sarà disponibile solo su Prime Video dal 30 settembre. Noi siamo veramente felicissimi super emozionati e non vediamo di farvi avere qualche piccolo spoiler. E’ stupendo, fa tanto ridere. Vivremo un esperienza al palazzo reale con la regina, conosceremo i suoi nipoti che si riveleranno un po’ particolari, combineremo tantissimi guai, forse ci cacceranno dal palazzo

Questo è ciò che hanno dichiarato Luì e Sofì in occasione della presentazione della serie che ha avuto luogo ieri in cui hanno svelato anche la locandina.

Me contro te – La famiglia reale: trama e data d’uscita

Dal 30 settembre sarà possibile guardare le nuove avventure della coppia di Youtuber, questa volta però non si tratta di un film ma di una storia divisa in più puntate, disponibili per tutti gli abbonati a Prime Video. Sarà dunque possibile guardarla in tv, sul cellulare, sul tablet, ovunque voi vi troviate!

Si tratta di una serie tv in cui io e Luì veniamo invitati al palazzo reale, verremo invitati al palazzo di una regina, al suo cospetto. I protagonisti non saremo solo noi, ci vedrete insieme ad altre persone che sono i nipoti della regina. Ogni giorno vivremo con loro tantissime avventure e non vi spoileriamo niente ma questi nipoti sono molto ma molto particolari, vivremo delle avventure stra divertenti perché la serie sarà una sit-com: ci saranno un sacco di battute, un sacco di risate. Ogni puntata viviamo una nuova giornata al palazzo della regina.

Il Signor S ci sarà in questa serie di Luì e Sofì?

La risposta è no, i Me Contro te hanno spiegato che il loro acerrimo nemico, antagonista dei loro film al cinema, non sarà presente in questo racconto. Né tantomeno Perfidia, Pongo e il Vecchio Saggio. Si tratta infatti di una storia completamente nuova, con nuovi personaggi e nuove avventure.

Come i fan dei due creator hanno intuito, però, ci saranno tante canzoni a rendere questo progetto ancora più coinvolgente, a partire dalla sigla. Alcune canzoni saranno sparpagliate per tutta la serie, si tratta di melodie divertenti che Luì e Sofì hanno improvvisato durante le riprese.

Me contro te: video e testo della nuova canzone

In attesa di svelare altri spoiler su questa sit-com, compresa la colonna sonora, i due youtuber ci hanno deliziato con un nuovo brano estivo. Vamos a la Fiesta è il titolo della vivacissima canzone, la hit dell’estate per scatenarsi e ballare con i Me contro Te!

Testo di Vamos a la Fiesta

Fa caldo

Ma ti sto aspettando

Ed è tutto l’anno

che vorrei partire

Che sia un aereo o nave

Sarà spettacolare

Seduti in spiaggia

Guardando i tramonti

Fammi una foto al mare

Che si può cancellare

Ma che rimane

Nei nostri ricordi

A volte penso che

Serva un po’ di follia

Quindi non mi lasciare

Devi lasciarti andare

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me

Vero

Che non sembra vero

Dopo un anno intero

Che ti vorrei dire

Sai che ti voglio bene

Che te ne voglio un mare

Che se potessi, mi ci tufferei

E sulla pelle il sale

La voglia di nuotare

Ogni giornata la vivo in replay

A volte penso che

Serva un po’ di follia

Quindi non mi lasciare

Devi lasciarti andare

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me

Ehi cica

Dimmi come stai

Vieni qua

Non lo sai

Ma tu sei

La mia felicità

E non so stare

Senza pensare a noi

Vamos alla fiesta

E Anche se non c’è più, il sole qui sei tu

Vamos alla fiesta

E non c’è estate se, tu non sei qui con me

Potrebbe interessarti anche:

Tutte le novità del catalogo di Prime Video

Chi è il Signor S dei film di Luì e Sofi

Tutti i tormentoni di quest’estate 2022