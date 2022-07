Halloween Ends: trama, cast e anticipazioni sull’ultimo film della saga

Dopo 45 anni la saga di Halloween si prepara a volgere al termine con il suo ultimo capitolo, Halloween Ends. Nel film la final girl per eccellenza, Laurie Strode, dovrà affrontare per un ultimo decisivo scontro la sua nemesi di sempre, il diabolico Michael Myers. Solo uno di loro due sopravviverà stavolta.

Halloween Ends, il trailer del film

Halloween Ends trama e uscita

Sono passati quattro anni dagli eventi di Halloween Kills. Laurie ormai vive con sua nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere il suo libro di memorie. Michael Myers non è più stato visto da quell’ultima notte.

E infatti Laurie, dopo aver permesso al fantasma di Michael di determinare e guidare la sua vita per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia, abbracciando finalmente la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una sequela di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.

Halloween Ends vede il ritorno di Jamie Lee Curtis nell’iconico ruolo di Laurie Strode, la prima final girl della storia del cinema, ruolo che l’ha lanciata 45 anni fa. La Curtis ha interpretato Laurie per più di quarant’anni, una delle più lunghe coppie attore-personaggio della storia del cinema.

Il film vede nel cast il ritorno di Will Patton nel ruolo dell’agente Frank Hawkins, Kyle Richards nel ruolo di Lindsey Wallace e James Jude Courtney nel ruolo di “The Shape”.

Halloween Ends uscirà nei cinema il 20 ottobre.

A proposito della saga di Halloween

Halloween Ends rappresenta il capitolo conclusivo della saga omonima, che è stata rilanciata nel 2018. In quell’anno il film ha battuto i record al botteghino, diventando il capitolo di maggior incasso del franchise e stabilendo un nuovo record per il più grande weekend di apertura per un film horror con protagonista una donna.

Il primo film della saga, Halloween, è uscito nei cinema nel 1978. Diretto da John Carpenter, il film una produzione a basso costo, è a oggi considerato come uno dei capisaldi del genere horror-thriller. Il film ha generato una vera e propria saga tra sequel, prequel, remake, reboot

