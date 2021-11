Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo, il trailer del film

Dopo il sensazionale successo dei loro primi due film, i Me Contro Te, i personaggi più amati dai bambini, tornano al cinema il 1 gennaio con una nuova, terza avventura inedita… questa volta persi nel tempo!

Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo li vedrà protagonisti di una nuova entusiasmante avventura inedita al cinema dal 1 Gennaio. Nel terzo film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, la magia porterà i Me Contro Te a viaggiare nel tempo. Con loro l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica.

Guarda il trailer di Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

La trama del film

È un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.