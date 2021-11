Caro Evan Hansen: la Compagna della Rancia canta Ti troverà

In occasione dell’uscita nei cinema italiani di Caro Evan Hansen, gli llievi della Bernstein School of Musical Theater diretta da Shawna Farrell, in collaborazione con Compagnia della Rancia, hanno prestato le loro voci per la realizzazione di una speciale versione italiana del brano You Will Be Found, Ti Troverà.

Guarda la performance di Ti Troverà

Mauro Simone, vice Direttore della BSMT e consigliere delegato di Compagnia della Rancia per lo sviluppo di nuovi progetti ha coordinato il progetto e l’esibizione degli oltre 100 alunni BSMT che hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a un’ospite d’eccezione, la content creator Martina Socrate.

Le parole di Shawna Farrell

Il film è emozionante e di grande impatto perché affronta dei temi attuali che sono stati trattati con criterio e delicatezza lavorando tutti i giorni con dei ragazzi mi trovo spesso ad affrontare situazioni analoghe e mi accorgo delle loro fragilità. In questa occasione ho trovato particolarmente efficace la trasposizione dal musical all’adattamento cinematografico. Il passaggio da recitato a cantato è sempre consequenziale e credibile. Un film bellissimo che mi ha coinvolto emotivamente, il cast è di altissimo livello e riesce a trasmettere nel pubblico il vissuto dei personaggi.

A proposito del film

Diretto dall’acclamato regista Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito – The Perks of Being A Wallflower, Wonder), il film è stato scritto per il grande schermo dall’autore dello spettacolo, già vincitore del Tony Award, Steven Levenson, con musiche e testi realizzati dal duo vincitore di premio Oscar, Grammy e Tony, Benj Pasek & Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman e Dogfight).

Il film uscirà nei cinema a partire dal 2 dicembre prossimo.