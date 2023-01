La legge di Lidia Poët: tutto sulla serie con Matilda De Angelis

Dopo Rapiniamo il Duce Matilda De Angelis torna su Netflix con La legge di Lidia Poët, una serie storica che racconta le vicende della prima donna avvocato in Italia con toni post-moderni sullo stile di Enola Holmes.

La legge di Lidia Poët, il trailer della serie

Quando esce il film in streaming

La legge di Lidia Poët arriverà in streaming su Netflix a partire dal 15 febbraio.

Di che cosa parla il film

Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte.

Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Chi era la vera Lidia Poët

Lidia Poët è stata la prima donna a iscriversi a entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia in un momento storico in cui il ruolo della donna era relegato a quello di moglie e madre. Lidia dimostrò non soltanto che le donne potevano accedere alle professioni degli uomini ma che potevano anche portare il proprio contributo, con spirito critico e sguardo rivolto verso la modernità. Suoi i contributi che hanno portato a vedere i detenuti come persone da rieducare, così come le nozioni che hanno portato alla concezione del moderno diritto penitenziario.

Il personaggio che vedremo ne La legge di Lidia Poët vuole quindi raccontare la storia di una donna che ha contribuito a fare un piccolo passo verso quella parità di diritti di cui ancora oggi si parla tanto.